В Давосе открылся Всемирный экономический форум

В Давосе стартовал 47-й Всемирный экономический форум. Открыл мероприятие председатель КНР Си Цзиньпин, пишет "Газета.Ру". Форум, который продлится с 17 по 20 января, получил название "Чуткое и ответственное руководство". Ожидается, что в мероприятии примут участие около трех тысяч представителей власти, бизнеса и международных организаций.