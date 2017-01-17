Американцы выиграли у России суд по делу о "законе Димы Яковлева"

Европейский суд по правам человека признал незаконным прекращение процесса усыновления 45 американскими семьями детей из России по "закону Димы Яковлева", поскольку оформление документов уже началось, передает НСН. Американские истцы подчеркнули, что успели познакомиться и подружиться с детьми до принятия документа. Новый закон они посчитали вмешательством в частную жизнь и дискриминацией по национальному признаку.

По каждой жалобе была присуждена компенсация в размере трех тысяч долларов, а также 600 долларов издержек. Напомним, что "закон Димы Яковлева", запрещающий американским семьям усыновлять детей из России, был принят в 2013 году в память о годовалом мальчике, погибшем в США через три месяца после усыновления.