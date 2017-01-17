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Песков: Русские предпочитают вкусные деликатесы

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков согласился с советником избранного президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи, заявившим о бессмысленности экономических ограничений. "То, что санкции имеют обратный эффект, причем для всех, об этом мы говорили неоднократно и давно", – цитирует Life.ru представителя Кремля.

А вот слова Скарамуччи о готовности россиян есть снег отклика не нашли. "С метафорами можно согласиться, но русские предпочитают не снег есть, а вкусные деликатесы, которых становится все больше благодаря санкциям", – отметил Песков, по всей видимости, намекнув на рост числа высококачественных отечественных продуктов на фоне продовольственного эмбарго.

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