В Японии перевернулся грузовик с кислотой

Утром 17 января недалеко от города Сасебо в префектуре Нагасаки на юге Японии перевернулся грузовик, перевозивший соляную кислоту, передает "Газета.Ру". По предварительным данным, на скользкой дороге водитель большегруза не справился с управлением и столкнулся с легковушкой. Ядовитая жидкость из поврежденной цистерны попала в реку.

Власти рекомендовали жителям расположенных поблизости населенных пунктов закрыть окна и держаться подальше от воды. Полиция начала расследование.