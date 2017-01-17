Звезду Мариинки похоронят на Волковском кладбище

Стали известны дата и место похорон солиста Мариинского театра Эдуарда Цанги. Гражданская панихида состоится 18 января в 09:30 в Мариинке, отпевание – в 12:30 в Николо-Богоявленском соборе, а похороны пройдут на Волковском кладбище.

Напомним, что Эдуарду Цанге стало плохо на репетиции 13 января. На скорой помощи артиста доставили в больницу, оттуда он уехал домой. 14 января солист Мариинского театра вновь почувствовал себя плохо и вызвал врачей. При проведении реанимационных мероприятий он скончался.