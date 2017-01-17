За машинистами метро проследят при помощи датчиков

Специалисты будут следить за состоянием здоровья машинистов Московского метрополитена при помощи датчиков, считывающих давление и пульс, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра и правительства столицы. Крепиться такие устройства будут на ухо.

Поступающую информацию будут проверять дежурные врачи метрополитена. Если они выявят отклонение от нормы, водитель будет снят с маршрута. Ему предоставят отгул или направят на расширенное медицинское обследование.

Глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что в первую очередь эти датчики предназначены для машинистов, которые находятся в группе риска: например, имеют предрасположенность к сердечным заболеваниям. Водители поездов проходят медосмотр каждый день перед выходом на маршрут.