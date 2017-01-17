Из квартиры на северо-западе Москвы вынесли сейф с пятью миллионами

В полицию поступило сообщение о крупной краже, совершенной в квартире одного из домов по Куркинскому шоссе на северо-западе Москвы, передает Life.ru. Воры вынесли сейф, в котором находились деньги, семь наручных часов и ювелирные изделия. Сумма ущерба превысила пять миллионов рублей.

В квартиру злоумышленники проникли, подобрав ключи. Другие детали преступления уточняются.