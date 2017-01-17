Из квартиры на северо-западе Москвы вынесли сейф с пятью миллионами

В полицию поступило сообщение о крупной краже, совершенной в квартире одного из домов по Куркинскому шоссе на северо-западе Москвы, передает Life.ru. Воры вынесли сейф, в котором находились деньги, семь наручных часов и ювелирные изделия. Сумма ущерба превысила пять миллионов рублей.
В квартиру злоумышленники проникли, подобрав ключи. Другие детали преступления уточняются.
Брак именитых супругов распался после 20 лет совместной жизни
Роман Третьяков уверяет, что Ольга "уработала" его по полной
Французский политик пообещала признать полуостров российским
Говорят, финансовое положение актрисы незавидно