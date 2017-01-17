В московском метро 80-летний пенсионер упал на рельсы

Следственный комитет России начал проверку по факту смерти 80-летнего мужчины в Московском метрополитене. Как сообщает пресс-служба ведомства, трагедия произошла поздно вечером 16 января на станции "Университет" Сокольнической линии.

Ранее сообщалось, что из-за падения пенсионера на рельсы было нарушено движение поездов. Составы следовали с увеличенными интервалами движения от станции "Саларьево" до "Спортивной". По данным СМИ, смерть пассажира могла наступить из-за сердечно-сосудистой недостаточности.

