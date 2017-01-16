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Бастрыкин посмертно наградил Доктора Лизу

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Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посмертно наградил благотворителя Елизавету Глинку, известную как Доктор Лиза. Об этом глава ведомства написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Глинка была награждена медалью "За чистоту помыслов и благородство дел", передает "Газета.ru". Бастрыкин отметил, что СК продолжит активно сотрудничать с фондом, который возглавляла Доктор Лиза.

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