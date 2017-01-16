В Москве неизвестные на иномарке похитили мужчину

Правоохранительные органы столицы ищут трех злоумышленников, которые насильно затолкали в автомобиль мужчину и увезли в неизвестном направлении. Нападение произошло на шоссе Энтузиастов.

"В двух округах города объявлен план "Перехват", – сообщил источник агентства городских новостей "Москва" в правоохранительных органах. В розыск была объявлена иномарка темного цвета.