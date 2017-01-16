Мара Багдасарян обжаловала арест

Гонщица Мара Багдасарян, которая попала за решетку на 15 суток после уклонения от обязательных работ, обжаловала арест. Ходатайство подали защитники нарушительницы, передает "Газета.ru".

Рассмотрение апелляции состоится 17 января в 14:00, уточняет РИА Новости. Ранее адвокат Багдасарян сообщал, что его подзащитную подставили.