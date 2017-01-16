Под Москвой автобус столкнулся с легковушкой

В Клинском районе Подмосковья на 4-м километре автодороги А-108 произошло ДТП: автобус столкнулся с автомобилем Lada Priora. В результате происшествия водитель легковушки скончался.

В момент аварии пассажиров в автобусе не было, передает Life.ru. На месте происшествия работают сотрудники полиции.