Под Москвой автобус столкнулся с легковушкой

В Клинском районе Подмосковья на 4-м километре автодороги А-108 произошло ДТП: автобус столкнулся с автомобилем Lada Priora. В результате происшествия водитель легковушки скончался.
В момент аварии пассажиров в автобусе не было, передает Life.ru. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
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