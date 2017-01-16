"Спартак" подписал контракт с Александром Самедовым

Пресс-служба московского футбольного клуба "Спартак" официально объявила о переходе полузащитника сборной России Александра Самедова из "Локоматива". Сообщается, что контракт вступает в силу с 18 января 2017 года. "Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет. Надеюсь, нет, даже уверен – в "Спартаке" у меня все получится", – рассказал сам футболист.