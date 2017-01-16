В Калининграде хпосмеялись над стеной Литвы

По заявлению литовского министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса, на возведение 135-километрового забора на границе между Литвой и Россией будет потрачено 3,6 миллиона евро. В эфире телеканала "Россия 24" временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области, от которой и хочет отгородиться литовская сторона, Антон Алиханов усомнился, что деньги пойдут на строительство сооружения. По его мнению, речь может идти об оснащении пограничных пунктов пропуска камерами и специальным оборудованием.

Впрочем, если речь все же идет о возведении стены, Россия не станет мешать соседу. Наоборот, Калининградская область может пополнить бюджет продажей материалов для строительства, передает Flashnord. "Мы, со своей стороны, готовы поставлять им стройматериалы. Пусть строят, если хотят", – рассказал Антон Алиханов.