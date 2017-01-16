Падение Boeing 747 на жилые дома Гибель экс-солистки "Лицея" Последние дни Обамы Россия ополчилась против Пугачевой Дом-2
Происшествия

Боевик "ИГ" с поясом шахида атаковал банк в Москве

Он передал кассирше записку с угрозой
Шоу-бизнес

Русская модель заняла место Меланьи Трамп

Телезрители поразились ее сходством с женой избранного президента Америки
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Корчевников набросился на Джигурду с кулаками
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
11:33
16 января 2017
просмотры: 123

В Калининграде хпосмеялись над стеной Литвы

567
поделиться

По заявлению литовского министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса, на возведение 135-километрового забора на границе между Литвой и Россией будет потрачено 3,6 миллиона евро. В эфире телеканала "Россия 24" временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области, от которой и хочет отгородиться литовская сторона, Антон Алиханов усомнился, что деньги пойдут на строительство сооружения. По его мнению, речь может идти об оснащении пограничных пунктов пропуска камерами и специальным оборудованием.

Впрочем, если речь все же идет о возведении стены, Россия не станет мешать соседу. Наоборот, Калининградская область может пополнить бюджет продажей материалов для строительства, передает Flashnord. "Мы, со своей стороны, готовы поставлять им стройматериалы. Пусть строят, если хотят", – рассказал Антон Алиханов.

13:57
16 января 2017
просмотры: 123

Стюардессу EasyJet уволили за съеденный сэндвич

567
13:17
16 января 2017
просмотры: 123

"Спартак" подписал контракт с Александром Самедовым

567
12:59
16 января 2017
просмотры: 123

На месте пожара в Мытищах нашли два тела

567
12:39
16 января 2017
просмотры: 123

Три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками под Москвой

567
12:36
16 января 2017
просмотры: 123

Станцию московского метро эвакуировали до прибытия саперов

567
12:28
16 января 2017
просмотры: 123

Мужчине стало плохо у гроба Доктора Лизы

567
12:15
16 января 2017
просмотры: 123

Жилой дом в Химках затопило нечистотами (видео)

567
11:51
16 января 2017
просмотры: 123

Джо Байден прилетел в Киев

567
10:51
16 января 2017
просмотры: 123

Под Челябинском ребенок прострелил глаз младшему брату

567
10:46
16 января 2017
просмотры: 123

Володин простился с Доктором Лизой

567

загрузить ещё

Политика

Британский флот приготовил прием "Адмиралу Кузнецову"
Трусливый Порошенко спрятался от украинцев
Трамп прошелся по толерантной Меркель
В США дипломата из России вербовали лекарствами для Примакова

Шоу-бизнес

Русская модель заняла место Меланьи Трамп
"Наливные яблочки" жены Михайлова взорвали Сеть
Супермодель подарила миллион рублей знаменитому бомжу
Курникова и Иглесиас показали малыша

Проишествия

Под Тамбовом жестоко убита спящая семья
Самолет попал в аварию в Домодедово
18-летний юноша упал с 83-го этажа "Москва-Сити" на глазах отца
Зараженные ВИЧ дети испытывают ужас и страх

Lifestyle

С Доктором Лизой простились по старинной традиции
Медведев внезапно признался в симпатии к "Шерлоку"
Звезда Мариинки умерла на руках врачей
Сын стал свидетелем страшной трагедии с известным режиссером
Шоу-бизнес

Джигурда высказался о драке с Корчевниковым

Актер высказался об инциденте в программе "Прямой эфир"
Шоу-бизнес

На похудевшем Пореченкове висит одежда

Известный актер скинул десятки лишних кило и находится в прекрасной форме
Шоу-бизнес

Супермодель подарила миллион рублей знаменитому бомжу

Ксения Дели помогла краснодарскому фанату обзавестись жильем
Шоу-бизнес

"Наливные яблочки" жены Михайлова взорвали Сеть

Популярный артист показал супругу в пикантном ракурсе

Гороскоп

Астрологический прогноз с 16 по 22 января 2017 года
У Дмитрия Нагиева нашли еще троих детей
Тайны характера Евгения Плющенко
Ирину Слуцкую предупредили об операции

Фоторепортажи

Красотки токийского автосалона-2017
Пухлая балерина показала страсть к танцам
Михаила Ефремова возят в инвалидной коляске
Лучшие роли Алана Рикмана

Спорт

Российская фигуристка сбежала в Венгрию
Почему на матче в Чехии освистали гимн России
Украинский комментатор цинично пошутил над сборной России
Олимпийская чемпионка Алия Мустафина ждет ребенка

Регионы

Любовник разоткровенничался о романе с женой ангарского маньяка
Россия отправляет в Крым ракеты С-400
В России предлагают отбирать детей за долги ЖКХ
Убийство ветерана спецназа в кафе попало на видео
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru