В Москве началось прощание с Доктором Лизой

В Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве началась церемония прощания с главой фонда "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, передает ТАСС. Рядом с гробом стоят несколько десятков человек, в том числе председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, член Общественной палаты Вадим Ковалев, глава благотворительного фонда "Вера" Нюта Федермессер и многие другие. Рядом размещены многочисленные награды Доктора Лизы, установлены венки от президента России, министра обороны, Совета по правам человека, родственников и друзей.

Напомним, что Елизавета Глинка погибла при крушении Ту-154 Минобороны в Черном море, она сопровождала гуманитарный груз для сирийских больниц. Помимо Доктора Лизы, в самолете были и артисты ансамбля имени Александрова и журналисты. Всего на борту находились 92 человека, все они погибли.