Участник ДТП подрался с водителем скорой помощи

На пересечении Третьей Мытищинской и Новоалексеевской улиц столкнулись автомобили Lada и Mitsubishi, передает РИА Новости. Никто из участников ДТП не пострадал, но один из них решил, что в случившемся виноват водитель скорой помощи, а потому напал на него. Мужчины были доставлены в отделение полиции, оба намерены подать заявления.
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