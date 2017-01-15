В Петербурге мужчина упал с дивана и разбился насмерть

Как пишет "Фонтанка", 46-летний житель северной столицы пришел в гости к другу. Мужчины вместе выпивали.

Во время застолья гость упал с дивана, ударился головой и скончался от полученной травмы до приезда скорой. По факту смерти петербуржца проводится проверка.



