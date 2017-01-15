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17:52
15 января 2017
просмотры: 123

В Петербурге мужчина упал с дивана и разбился насмерть

567
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Как пишет "Фонтанка", 46-летний житель северной столицы пришел в гости к другу. Мужчины вместе  выпивали.

Во время застолья гость упал с дивана, ударился головой и скончался от полученной травмы до приезда скорой. По факту смерти петербуржца проводится проверка.


14:49
15 января 2017
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19-летний стрелок открыл огонь из автомата на Ленинградском шоссе

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14:43
15 января 2017
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17:15
14 января 2017
просмотры: 123

Юноша выпал с 86-го этажа башни "Москва-Сити"

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16:09
14 января 2017
просмотры: 123

Список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии

567
15:46
14 января 2017
просмотры: 123

Министр Колобков считает незаконным отстранение лыжников

567
15:00
14 января 2017
просмотры: 123

Тысячи человек просят посадить преградившую дорогу "скорой" автохамку

567
21:35
13 января 2017
просмотры: 123

Команда Трампа готовится к телефонному разговору с Путиным

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В Турции схватили сообщников стамбульского стрелка

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13 января 2017
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Грузовик протаранил школу для девочек в Пакистане

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21:09
13 января 2017
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