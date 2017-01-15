Шипулин в Рупольдинге отдал бронзу чеху

Победу одержал француз Мартен Фуркад, промахнувшийся трижды. Второе место занял норвежец Эмиль Хегле Свендсен, не допустивший ни одной ошибки на огневых рубежах. Третьим стал чех Михал Крчмар, опередивший Шипулина в финишном створе.

Россиянин промахнулся всего один раз. Другие представители России показали следующие результаты: Дмитрий Малышко занял 14-е место, Евгений Гараничев – 25-й, Максим Цветков – 39-й.



