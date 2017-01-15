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Шипулин в Рупольдинге отдал бронзу чеху

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Победу одержал француз Мартен Фуркад, промахнувшийся трижды. Второе место занял норвежец Эмиль Хегле Свендсен, не допустивший ни одной ошибки на огневых рубежах. Третьим стал чех Михал Крчмар, опередивший Шипулина в финишном створе.

Россиянин промахнулся всего один раз. Другие представители России показали следующие результаты: Дмитрий Малышко занял 14-е место, Евгений Гараничев – 25-й, Максим Цветков – 39-й.


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