Министр Колобков считает незаконным отстранение лыжников

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"Отстранение наших лыжников незаконно и безосновательно. Спортсмены почти весь сезон проводят за рубежом, тестируются там. Мы открыты, проверяйте все пробы. Уверен, международная федерация прислушается к доводам спортсменов и примет решение в их пользу", – цитирует Колобкова "Р-Спорт".
После публикации доклада Ричарда Макларена в декабре 2016 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) наложила запрет на участие в международных соревнованиях шести членам сборной России по лыжным гонкам, в том числе олимпийскому чемпиону 2014 года Александру Легкову и трехкратному призеру сочинских Игр МаксимуВылегжанину.
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