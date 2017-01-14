Министр Колобков считает незаконным отстранение лыжников

"Отстранение наших лыжников незаконно и безосновательно. Спортсмены почти весь сезон проводят за рубежом, тестируются там. Мы открыты, проверяйте все пробы. Уверен, международная федерация прислушается к доводам спортсменов и примет решение в их пользу", – цитирует Колобкова "Р-Спорт".

После публикации доклада Ричарда Макларена в декабре 2016 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) наложила запрет на участие в международных соревнованиях шести членам сборной России по лыжным гонкам, в том числе олимпийскому чемпиону 2014 года Александру Легкову и трехкратному призеру сочинских Игр МаксимуВылегжанину.



