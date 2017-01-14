Юноша выпал с 86-го этажа башни "Москва-Сити"

Постоялец гостиницы упал с 83-го этажа высотного здания международного комплекса "Москва-Сити". Личность погибшего устанавливается.
Юлия Михалкова призналась, что живет в ожидании чуда
Врачам не удается победить пневмонию, с которой артист попал в больницу Санкт-Петербурга
Светская львица гостит в США и регулярно делится впечатлениями о проведенных на берегу океана днях
Экс-супруг певицы пролил свет на обстоятельства ее гибели
Суд Лос-Анджелеса официально развел Джонни Деппа и Эмбер Херд после восьми месяцев тяжб