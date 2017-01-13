В Подмосковье из пожара спасли многодетную семью

В деревне Анискино в Щелковском районе Московской области загорелся частный дом. На место тут же прибыли спасатели, которые вывели из огня пятерых детей и их мать. Женщина получила ожоги тела и дыхательных путей, ей оказывается помощь. Больше при пожаре никто не пострадал. Пожар сняли на видео очевидцы. Запись опубликовал портал Life.ru.