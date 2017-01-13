В Марселе прогремели два мощных взрыва

Издание Daily Star на основании сообщений жителей Марселя сообщило о двух мощных взрывах, прогремевших в городе. Очевидцы рассказывают, что во время хлопков в окнах их квартир тряслись стекла. Также в Сети появились сообщения о звуке сирен в городе. Подтверждений произошедшего со стороны городского совета или аварийно-спасательных служб не поступало.
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