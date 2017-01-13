Под Воронежем женщина напоила сына кислотой

В отношении 24-летней жительницы Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего", говоритсяч в сообщении на сайте Следственного комитета России. По версии следствия, 9 января 2017 года женщина дала выпить уксусной кислоты своему трехмесячному сыну. Узнав о случившемся, родственники доставили мальчика в больницу, где ему был поставлен диагноз "химический ожог пищевода". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.