В Москве продавцы прогнали вооруженного грабителя

В салон связи в доме 1 по Хорошевскому шоссе на севере Москвы ворвался мужчина, чье лицо скрывал шарф. Угрожая сотрудникам предметом, похожим на пистолет, он потребовал отдать ему деньги из кассы. Получив отказ от сотрудников салона, ничего не взяв, злоумышленник скрылся, передает РИАМО.