Осужденной за растление учительнице смягчили приговор

В Татарстане суд смягчил приговор учительнице, которая была осуждена за растление школьницы. Срок условного лишения свободы сократили на два месяца.

"Также суд обязал ее выплатить компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей", – сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Напомним, что прокуратура просила дать педагогу реальный, а не условный срок.