Защита Улюкаева обжаловала продление домашнего ареста

Адвокаты бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева подали жалобу в Басманный районный суд. Защитники экс-чиновника обжаловали продление домашнего ареста, сообщает "Газета.Ru".

Напомним, что Улюкаев был задержан в конце 2016 года по подозрению в получении крупной взятки. После этого он был уволен с поста главы Минэкономразвития.