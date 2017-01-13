Охранник умер от сердечного приступа во время ограбления

На территории базы ООО "Ремтепло", расположенной в Московской области, произошло ограбление. Как сообщает Life.ru, в результате инцидента от сердечного приступа скончался 69-летний охранник фирмы. Связанный по руками и ногам скотчем труп сторожа обнаружили прибывшие на место ЧП сотрудники полиции. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Межтем добычей преступников сталитри катушки электрокабеля весом около шести тонн каждая. Общий ущерб оценивается в пять миллионов рублей.