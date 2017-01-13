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Во Внуково лайнер "пропахал" полосу при взлете

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В аэропорту Внуково при взлете лайнера, который должен был отправиться в Стамбул, произошло ЧП. По неизвестный причинам самолет буквально "пропахал" землю, перед тем как подняться в небо.

"Было принято решение возвратить самолет. В 14:30 он благополучно приземлился", – рассказал РЕН ТВ источник в воздушной гавани. Позже выяснилось, что лайнер не получил повреждений.

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