Во Внуково лайнер "пропахал" полосу при взлете

В аэропорту Внуково при взлете лайнера, который должен был отправиться в Стамбул, произошло ЧП. По неизвестный причинам самолет буквально "пропахал" землю, перед тем как подняться в небо.

"Было принято решение возвратить самолет. В 14:30 он благополучно приземлился", – рассказал РЕН ТВ источник в воздушной гавани. Позже выяснилось, что лайнер не получил повреждений.

