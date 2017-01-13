На юге Москвы у мужчины отобрали пакет с 1,5 миллиона рублей

На юге столицы в районе дома 6 по Кировоградской улице злоумышленники ограбили прохожего. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу к нему подошли двое неизвестных, один из которых ударил его по голове битой, после чего похитили у него пакет с деньгами", – сообщает агентство "Москва" со ссылкой на МВД.

В пакете находились личные средства пострадавшего в размере 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".