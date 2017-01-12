Последние дни Обамы Слухи о смерти Елизаветы II Россия ополчилась против Пугачевой Дом-2 Новый год 2017
Гороскоп

Тайны характера Евгения Плющенко

О жизни и характере великого фигуриста Dni.Ru рассказал руководитель Московской школы гипноза
Шоу-бизнес

Ксения Стриж потеряла ребенка

Открылись подробности тайного романа звезды
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
"Опухшую" Анну Семенович высмеяли за фото без макияжа
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Корчевников набросился на Джигурду с кулаками
21:24
12 января 2017
просмотры: 123

Под Москвой грабители в масках обчистили ювелирный

567
поделиться

В Электростали неизвестные совершили вооруженное ограбление ювелирного магазина. Четверо мужчин в маске ворвались в здание, похитили украшения и скрылись.

Злоумышленники покинули место преступления на автомобиле, передает агентство городских новостей "Москва". Правоохранители ввели в действие план "Перехват".

20:04
12 января 2017
просмотры: 123

Москвич спрыгнул с балкона в попытке сбежать от полиции

567
19:33
12 января 2017
просмотры: 123

На трамвайной остановке в центре Москвы ищут бомбу

567
16:32
12 января 2017
просмотры: 123

На МКАД две легковушки столкнулись с грузовиком

567
16:21
12 января 2017
просмотры: 123

Голкипер ЦСКА пропал без вести в Петербурге

567
16:02
12 января 2017
просмотры: 123

Москвичка выпала из окна 11-го этажа

567
15:09
12 января 2017
просмотры: 123

На Украине запретили "Дождь"

567
14:51
12 января 2017
просмотры: 123

Порошенко представил замену Саакашвили

567
14:33
12 января 2017
просмотры: 123

Семь машин столкнулись на западе Москвы (видео)

567
12:59
12 января 2017
просмотры: 123

Последствия крупной аварии на западе Москвы попали на видео

567
12:32
12 января 2017
просмотры: 123

В Петербурге угнали газель с колбасой на 1,4 млн рублей

567

загрузить ещё

Политика

Истеричный Обама устроил Москве шпионский блокбастер
Хамоватый Порошенко оскорбил одессита
Депутат Рады готовит парад на Красной площади
Песков о взаимном уважении Путина и Трампа

Шоу-бизнес

От Шаляпина сбежала невеста
Ксения Стриж потеряла ребенка
Вика Цыганова приодела Меланью Трамп
Аллегровой и Ротару врезали за примитивную безвкусицу

Проишествия

Королеву красоты облили серной кислотой
Похищенных "целителями" наркоманов спасли из плена
Подробности загадочной смерти москвички в запертой квартире
"Верка Сердючка" выколола себе глаз ложкой после драки

Lifestyle

Самые яркие сериалы января
Россияне отказываются от услуг турагентств
Как изменились звезды сериала "Бедная Настя"
6 ошибок женщин при обращении с деньгами
Шоу-бизнес

Редкий снимок семьи Нагиева попал в Сеть

Поклонники переполошились из-за личного фото ведущего шоу "Голос"
Общество

Могучему Путину дали необычное прозвище

Кто назвал президента вечным двигателем
Шоу-бизнес

От Шаляпина сбежала невеста

Певец не на шутку расстроен поступком девушки
Регионы

Врач в Петербурге заставил ждать истекающего кровью пациента

Пользователей Сети возмутило поведение сотрудников больницы

Гороскоп

Тайны характера Евгения Плющенко
Ирину Слуцкую предупредили об операции
Илья Авербух женится во второй раз
В год Петуха произойдет свадебный бум

Фоторепортажи

Рената Литвинова отметила 50-летие
Лужков показал свое хозяйство
Лучшие фильмы с Константином Хабенским
Самые провокационные фото Андрея Малахова

Спорт

Украинский комментатор цинично пошутил над сборной России
Олимпийская чемпионка Алия Мустафина ждет ребенка
В Мирзаева выстрелили 14 раз
Российские хоккеистки поколотили чешек (видео)

Регионы

Резня супермаркете в стиле "Игры престолов" попала на видео
В Уфе уволили главврача больницы из-за ползущей по лестнице пациентки
Выдра рассмешила Сеть танцем под балалайку (видео)
Врач в Петербурге заставил ждать истекающего кровью пациента
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru