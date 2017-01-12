Под Москвой грабители в масках обчистили ювелирный

В Электростали неизвестные совершили вооруженное ограбление ювелирного магазина. Четверо мужчин в маске ворвались в здание, похитили украшения и скрылись.

Злоумышленники покинули место преступления на автомобиле, передает агентство городских новостей "Москва". Правоохранители ввели в действие план "Перехват".