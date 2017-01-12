Москвич спрыгнул с балкона в попытке сбежать от полиции

В Москве мужчина, подозреваемый в совершении преступления, пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов. Во время погони он отважился на прыжок с балкона на втором этаже жилого дома.
В результате предполагаемый злоумышленник был задержан. Он пожаловался на боль и полицейские оказали ему первую помощь. Позже подозреваемый был госпитализирован, передает агентство городских новостей "Москва".
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