Москвич спрыгнул с балкона в попытке сбежать от полиции

В Москве мужчина, подозреваемый в совершении преступления, пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов. Во время погони он отважился на прыжок с балкона на втором этаже жилого дома.

В результате предполагаемый злоумышленник был задержан. Он пожаловался на боль и полицейские оказали ему первую помощь. Позже подозреваемый был госпитализирован, передает агентство городских новостей "Москва".