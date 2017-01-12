На трамвайной остановке в центре Москвы ищут бомбу

В правоохранительные органы столицы поступила информация о подозрительном предмете на трамвайной остановке недалеко от Комсомольской площади. На место происшествия были вызваны кинологи и саперы, передает Life.ru.

Остановка оцеплена сотрудниками полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.