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На трамвайной остановке в центре Москвы ищут бомбу

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В правоохранительные органы столицы поступила информация о подозрительном предмете на трамвайной остановке недалеко от Комсомольской площади. На место происшествия были вызваны кинологи и саперы, передает Life.ru. 

Остановка оцеплена сотрудниками полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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