На МКАД две легковушки столкнулись с грузовиком

На внешней стороне 23-го километра МКАД, недалеко от Каширского шоссе, произошло крупное ДТП: два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком. По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек.

Сервис "Яндекс.Пробки" сообщает, что в районе ДТП образовался затор. На месте происшествия работают экстренные службы города, передает сетевое издание m24.ru.