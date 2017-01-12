Москвичка выпала из окна 11-го этажа

На юго-западе Москвы женщина выпала из окна жилого дома на 11-м этаже. По предварительным данным, пострадавшая выжила. Она приземлилась на козырек подъезда.
"Проводятся реанимационные мероприятия", – сообщил источник РИА Новости в экстренных службах столицы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Поклонники переполошились из-за личного фото ведущего шоу "Голос"
Артист в ужасе от гибели близкой подруги
Кто назвал президента вечным двигателем
Пользователей Сети возмутило поведение сотрудников больницы