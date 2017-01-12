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14:33
12 января 2017
просмотры: 123

Семь машин столкнулись на западе Москвы

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На Варшавском шоссе в районе пересечения с Коктебельской улицей при движении в сторону центра столкнулись грузовик и шесть легковых автомобилей, передает Life.ru. Очевидцы засняли на видео запись последствий аварии. Движение по дороге серьезно затруднено.

12:59
12 января 2017
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Последствия крупной аварии на западе Москвы попали на видео

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12 января 2017
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