Семь машин столкнулись на западе Москвы

На Варшавском шоссе в районе пересечения с Коктебельской улицей при движении в сторону центра столкнулись грузовик и шесть легковых автомобилей, передает Life.ru. Очевидцы засняли на видео запись последствий аварии. Движение по дороге серьезно затруднено.
Флешмоб в тапочках, который артисты запустили в поддержку Пугачевой, стал последней каплей
Легендарный артист дал откровенное интервью
Скандально известная балерина защитила "Щелкунчика"
Елизавета Полыгалова ищет замену сбежавшему Ивану Барзикову