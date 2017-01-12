Последствия крупной аварии на западе Москвы попали на видео

Три иномарки – Porsche Cayenne, Mitsubishi и BMW – столкнулись на пересечении проспекта Вернадского и улицы Удальцова на западе Москвы. Согласно поступившей информации, единственным пострадавшим в результате ДТП оказался водитель Porsche. Для выяснения обстоятельств произошедшего на месте работают экстренные службы города.

Последствия аварии очевидцы сняли на видео. Запись опубликовал портал Life.ru. Судя по этим кадрам, из-за стоящих на проезжей части автомобилей движение по одной из улиц было серьезно затруднено.