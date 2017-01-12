Три иномарки устроили аварию на западе Москвы

На пересечении проспекта Вернадского и улицы Удальцова на западе Москвы столкнулись автомобили Porsche Cayenne, Mitsubishi и BMW, передает телеканал "360". По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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