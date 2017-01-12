Лесоруб расстрелял коллег и покончил с собой

Стрельбой обернулась ссора во время попойки на лесной делянке в Чердынском районе Пермского края между тремя лесорубами. В результате двое из них погибли. В разгар конфликта один из мужчин вышел на улицу. "Один из тех, кто остался в вагончике, выстрелил в него через стену и ранил оппонента. Второй выбежал на улицу, но преступник догнал его и убил выстрелом в голову", – цитирует URA.Ru представителя регионального управления Следственного комитета. После расправы злоумышленник вернулся в вагончик, где свел счеты с жизнью. Раненный через стену вагончика лесоруб был доставлен в больницу Соликамска. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц".