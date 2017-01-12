Пациент подмосковной больницы покончил с собой

Тело 81-летнего пациента районной больницы подмосковного города Пушкино было обнаружено на земле с травмами, характерными для падения с высоты, передает Life.ru. По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью.

Выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Сообщается, что пенсионер страдал от глаукомы.