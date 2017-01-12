Снегопад в Москве продлится четыре дня

Снегопады, которые пришли в Москву 12 января, продлятся до конца недели, обещают метеорологи. Всего за несколько суток в столице может выпасть до 80% от месячной нормы осадков, передает сетевое издание m24.ru. Ожидается выпадение до 33 миллиметров снега.

Температура воздуха в городе 12 января установится на отметках -4...-6. На дорогах возможно образование гололедицы. Столичные коммунальщики и службы московских аэропортов приготовились к непогоде. Автомобилистов просят проявить повышенную бдительность.