Лайка из России нарушила финскую границу

Жители города Лаппеенранта в Финляндии поймали беспризорную лайку. На ошейнике животного были обнаружены надписи кириллицей, из-за чего ловцы пришли к выводу, что оно из России. Специалисты отметили, что восточносибирская лайка является охотничьей собакой и пересечь границу могла в погоне за зверем, передает Flashnord.

Если хозяин животного будет найден, финляндские и российские уполномоченные лица в течение нескольких дней договорятся о передаче лайки. Если он так и не отыщется, собаку передадут в приют. По истечении 15 дней муниципалитет будет вправе продать, отдать или усыпить животное.

Поимка собак из России – не редкость в приграничных зонах Финляндии. Погранохрана юго-востока страны получает несколько подобных сообщений в год. Нередко животные проделывают и обратный путь – порядка десяти из них перебегают из Финляндии в Россию. Обычно речь идет об охотничьих породах.