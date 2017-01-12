В Москве спор двух товарищей закончился поножовщиной

На Дубининской улице в Восточном Дегунино на севере Москвы между двумя товарищами 26 и 36 лет произошел спор. В ходе выяснения отношений младший из оппонентов достал нож и набросился на приятеля, передает РЕН ТВ.

В ответ тот выхватил свое оружие и нанес напавшему множественные ранения головы, шеи, тела и рук. От полученных травм тот скончался. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".