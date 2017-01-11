В Подмосковье водитель насмерть сбил женщину

Вечером 11 января в Подмосковье случилось страшное ДТП. Автомобиль, летевший на большой скорости, выскочил на тротуар и сбил 67-летнюю жительницу села Томилина.

В результате пенсионерку буквально пригвоздило к дереву. Очевидцы вызвали скорую помощь, но спасти пострадавшую не удалось, передает Life.ru. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства трагедии.