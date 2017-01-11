Умер бывший тренер Александра Овечкина

Заслуженный тренер России Ян Каменецкий умер в возрасте 77 лет. О кончине специалиста сообщили в национальной Федерации хоккея.

Каменецкий долгое время был старшим тренером молодежных и юниорских команд России, передает "Газета.ru". В частности, известный специалист работал с звездой хоккея международного уровня Александром Овечкиным.