Российскую велогонщицу отстранили за допинг

Российское антидопинговое агентство отстранило от соревнований велогонщицу Анастасию Стародубцеву за употребление допинга. Срок действия дисквалификации составил четыре года, начиная с 19 июня 2015 года.

Напомним, в 2015 году Стародубцева завоевала несколько наград. Он стала серебряным призером Кубка России в гонке преследования в паре, а также получила серебро в спринте и бронзу в гите.