Брата Кадырова допросят по делу Немцова

Двоюродный брат Рамзана Кадырова и командир батальона "Север" Алибек Делимханов прибыл на суд по делу об убийстве Немцова. Военный должен был быть допрошен, но пожаловался на недомогание – высокую температуру, передает сайт "Комсомольская правда".

В результате допрос Делимханова был перенесен. Ему нужно будет явиться на следующее заседание, которое пройдет в середине января.