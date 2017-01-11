Брата Кадырова допросят по делу Немцова

Двоюродный брат Рамзана Кадырова и командир батальона "Север" Алибек Делимханов прибыл на суд по делу об убийстве Немцова. Военный должен был быть допрошен, но пожаловался на недомогание – высокую температуру, передает сайт "Комсомольская правда".
В результате допрос Делимханова был перенесен. Ему нужно будет явиться на следующее заседание, которое пройдет в середине января.
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