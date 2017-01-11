На востоке Москвы до смерти забили женщину

В одной из московских больниц скончалась 54-летняя Светлана Г., которая была найдена без сознания 1 января. На теле женщины были обнаружены многочисленные ушибы, переломы, а также черепно-мозговая травма.
Пострадавшая была госпитализирована, но спасти ее не удалось. "Женщина скончалась, находясь в коме сегодня днем", – сообщил источник Life.ru. По факту убийства проводится расследование.
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