На востоке Москвы до смерти забили женщину

В одной из московских больниц скончалась 54-летняя Светлана Г., которая была найдена без сознания 1 января. На теле женщины были обнаружены многочисленные ушибы, переломы, а также черепно-мозговая травма.

Пострадавшая была госпитализирована, но спасти ее не удалось. "Женщина скончалась, находясь в коме сегодня днем", – сообщил источник Life.ru. По факту убийства проводится расследование.

