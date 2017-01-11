На юге Москвы экскаватор ушел под землю

В Бирюлевском дендропарке во время реконструкции прудов произошло ЧП с экскаватором. Машина буквально ушла под землю.

Рабочие пытаются вытащить технику, но пока все попытки были тщетны. Очевидцы запечатлели происходящее на видео, передает портал "Мобильный репортер".