На юге Москвы экскаватор ушел под землю

В Бирюлевском дендропарке во время реконструкции прудов произошло ЧП с экскаватором. Машина буквально ушла под землю.
Рабочие пытаются вытащить технику, но пока все попытки были тщетны. Очевидцы запечатлели происходящее на видео, передает портал "Мобильный репортер".
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