Водитель-убийца на Mercedes заочно арестован

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал водителя Mercedes Александра Ломова, который подозревается в смертельном наезде на пешехода. Соответствующее ходатайство было подано следователями столичной полиции, передает Lenta.ru.
Ранее водитель-убийца был объявлен в федеральный розыск. Сообщалось, что Ломов выехал за границу после происшествия.
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