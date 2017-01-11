Водитель-убийца на Mercedes заочно арестован

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал водителя Mercedes Александра Ломова, который подозревается в смертельном наезде на пешехода. Соответствующее ходатайство было подано следователями столичной полиции, передает Lenta.ru.

Ранее водитель-убийца был объявлен в федеральный розыск. Сообщалось, что Ломов выехал за границу после происшествия.