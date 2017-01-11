Путин проигнорирует Мюнхенскую конференцию по безопасности

В графике президента России Владимира Путина Мюнхенская конференция по вопросам политики безопасности в феврале 2017 года не значится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Традиционно Россию на мероприятии представлял Сергей Иванов, который в разные годы занимал должности секретаря Cовета безопасности, вице-премьера и министра обороны, а затем главы администрации Кремля, передает ТАСС. Также конференцию посещает министр иностранных дел Сергей Лавров.

Российский лидер десять лет назад выступил на Мюнхенской конференции с докладом "Роль России в мировой политике". В нем Путин подчеркнул важность многополярного мира и напомнил о необходимости устранения двойных стандартов.